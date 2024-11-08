في العاصمة السعودية الرياض.. الليلة ختام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس

وفي مواجهات فئة «الزوجي» تمكنت كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) من العبور إلى نهائي البطولة، بعد انتصارهما على (الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) بمجموعتين مقابل لا شيء، فيما أكملت كل من التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند عقد المتأهلات إلى النهائي، بعد فوزهما على (هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا) بمجموعتين دون مقابل.