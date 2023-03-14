وفد الفيفا يزور المملكة لمتابعة تحضيرات كأس العالم للأندية 2023

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن تنظيم المملكة لكأس العالم للأندية للمرة الأولى يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص بدعم سخي من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة وزارة الرياضة، معرباً عن تطلع الاتحاد السعودي لمزيد من التعاون مع الاتحاد الدولي بما يساهم في تنظيم نسخة استثنائية للبطولة.