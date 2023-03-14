وفد الفيفا يزور المملكة لمتابعة تحضيرات كأس العالم للأندية 2023

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأحد، المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جولته التفقدية استعداداً لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل.
واستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم الوفد الذي وصل إلى المملكة في زيارة تفقدية رسمية لمدة ٣ أيام، لتقييم الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة.
وتشهد الزيارة الأولى للمملكة جولات تفقدية في استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة الملك سعود بالإضافة إلى زيارة منشآت التدريب في الرياض.
وتعد هذه الزيارة الأولى من بين سلسلة من الزيارات للمملكة لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن تنظيم المملكة لكأس العالم للأندية للمرة الأولى يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص بدعم سخي من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة وزارة الرياضة، معرباً عن تطلع الاتحاد السعودي لمزيد من التعاون مع الاتحاد الدولي بما يساهم في تنظيم نسخة استثنائية للبطولة.
وأضاف القاسم أن المملكة تسعى لتقديم تجربة مثالية لجماهير كرة القدم من مختلف الأعمار وإتاحة الفرصة لمشاهدة مباريات تنافسية بين أفضل الأندية، مشيراً إلى أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستكون عنواناً للتطور المستمر الذي تشهده المملكة وثقافتها الغنية وحسن ضيافة شعبها وشغفهم بكرة القدم.