رسمياً.. الاتحاد يتعاقد مع الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني

الجدير ذكره أن الحارس صاحب الـ 28 عاماً، خاض الموسم الماضي 36 مباراة بقميص مايوركا، واستقبلت شباكه 43 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 9 مناسبات، علماً بأن عقده مع النادي الإسباني ينتهي في صيف 2026.