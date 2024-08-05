رياضة
رسمياً.. الاتحاد يتعاقد مع الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني
أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، مقطع فيديو لأبرز لحظات الحارس في الذود عن مرماه، وعلق عليه: "رايكوفيتش حامياً لعرين النمور".
وبذلك يخلف الدولي الصربي بريدراج رايكوفيتش الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي أنهى الاتحاد الارتباط معه في نهاية الموسم الماضي.
الجدير ذكره أن الحارس صاحب الـ 28 عاماً، خاض الموسم الماضي 36 مباراة بقميص مايوركا، واستقبلت شباكه 43 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 9 مناسبات، علماً بأن عقده مع النادي الإسباني ينتهي في صيف 2026.