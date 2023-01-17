بمشاركة 32 لاعبًا مثّلوا 13 ناديًا.. "المقرن" يتوج أبطال النخبة للريشة الطائرة

على مستوى فئة البراعم حقّق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي الاتفاق عبدالعزيز المقهوى، وحقّق المركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي القارة محمد العلي، كما حقّق المركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي كميت فراس الدايل.