بمشاركة 32 لاعبًا مثّلوا 13 ناديًا.. "المقرن" يتوج أبطال النخبة للريشة الطائرة
توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، الفائزين ببطولة النخبة للريشة الطائرة.
على مستوى فئة البراعم حقّق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي الاتفاق عبدالعزيز المقهوى، وحقّق المركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي القارة محمد العلي، كما حقّق المركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي كميت فراس الدايل.
وفي فئة الناشئين حقّق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي الرياض فهد المالكي، وحقّق المركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي حراء عبد الرحمن سندي، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي الاتفاق علي النهدي.
أما على مستوى الشباب فقد حقّق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي الرياض عبد الله الدوسري، وحقّق المركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي عكاظ يزن صايغ، وحقّق المركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي الهلال عبد الله الغامدي.
وفي فئة الفريق الأول حقّق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي الهلال معاذ الغامدي، والمركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي الاتفاق أحمد السادة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي كميت عبد العزيز المعطش.
جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافتها الصالات الخضراء بالرياض لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 32 لاعبًا مثّلوا 13 ناديًا.