الأورغوياني "ليوناردو راموس" مدربًا للطائي حتى نهاية الموسم

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدرب الأورغوياني ليوناردو راموس (54 عامًا)، والذي سيقود مع طاقمه الفني تدريبات الفريق الأول خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد للموسم الرياضي المقبل".