الأورغوياني "ليوناردو راموس" مدربًا للطائي حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الطائي تعيين الأورغوياني ليوناردو راموس مدرباً للفريق الكروي الأول حنى نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدرب الأورغوياني ليوناردو راموس (54 عامًا)، والذي سيقود مع طاقمه الفني تدريبات الفريق الأول خلال المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد للموسم الرياضي المقبل".
وأضاف البيان: "راموس حاصل على رخصة البرو التدريبية، وسبق أن خاض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الاتفاق في الموسم 2018-2019، فيما درب فرقًا في الدوريات المكسيكي والإكوادوري والتشيلي والأورغوياني، وكان آخر فريقين دربهما في الدوري الأورغوياني الممتاز فريقي بينيارول ومونتفيديو".