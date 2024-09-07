التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.. لاعب الأخضر السعودي "تمبكتي" بالتشكيلة المثالية

كشف الحساب الرسمي لموقع "سوفاسكور" لإحصائيات اللاعبين والأندية عن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى من دور مجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وحضر السعودي حسان تمبكتي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى، إلى جانب عدد من نجوم المنتخبات العربية، مثل لوكاس مينديز لاعب الوكرة القطري.
وجاء أيضًا بالتشكيلة المثالية لاعبا المنتخب الإيراني مهدى طارمي لاعب إنتر ميلان، وعلي رضا بيرانوند حارس مرمى تراكتور الإيراني.
كما تضمنت التشكيلة المثالية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، اللاعب الحالي لفريق الاستقلال الإيراني ولاعب النصر السابق.