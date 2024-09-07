التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.. لاعب الأخضر السعودي "تمبكتي" بالتشكيلة المثالية

وحضر السعودي حسان تمبكتي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة الأولى، إلى جانب عدد من نجوم المنتخبات العربية، مثل لوكاس مينديز لاعب الوكرة القطري.