الرياض وجدة تحتضنان سباقًا مثيرًا على لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية، الأسبوع المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، مع انطلاق منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، والتي تستضيفها للمرة الأولى في مدينتي جدة والرياض، خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير.
نجوم القارة تحت الأضواء
تستعد أبرز المواهب الآسيوية لاستعراض قدراتها في النسخة السابعة من البطولة، التي تشكل منصة مهمة للانتقال إلى المنتخبات الأولى. ومن بين أبرز نجوم النسخ السابقة: جويل فوجيتا (أفضل لاعب 2024)، علي جاسم (هداف 2024)، ويويتو سوزوكي والمعز علي.
مشاركة قياسية وتاريخية
يشارك في البطولة 16 منتخبًا، بعد أن تأهلت 15 دولة عبر التصفيات في سبتمبر الماضي، لتنضم إليها السعودية كمستضيف. وتشهد النسخة الحالية مشاركة جميع الأبطال السابقين: العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأوزبكستان، إضافة إلى أستراليا والأردن، وهي المنتخبات الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ البطولة.
ويُسجل منتخبا قرغيزستان ولبنان ظهورهما الأول، ما يرفع عدد الدول التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27.
المباراة الافتتاحية
تنطلق البطولة يوم الثلاثاء 6 يناير على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بلقاء يجمع فيتنام والأردن عند الساعة 2:30 ظهرًا. ويشهد اليوم ذاته مواجهة مرتقبة بين المنتخب السعودي وقرغيزستان عند الساعة 7:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
برنامج أبرز المباريات
7 يناير:
اليابان × سوريا (2:30م – ملعب صالة مدينة الملك عبدالله بجدة)
قطر × الإمارات (7:30م – ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة)
كوريا الجنوبية × إيران (2:30م – ملعب نادي الشباب بالرياض)
أوزبكستان × لبنان (5:00م – ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض)
8 يناير:
أستراليا × تايلاند (2:30م – ملعب نادي الشباب)
العراق × الصين (5:00م – ملعب الأمير فيصل بن فهد)
النسخة الحالية تعد محطة فارقة في تاريخ البطولة، وسط حضور جماهيري مرتقب، وإمكانات تنظيمية سعودية عالية تُعزز من مكانة المملكة كمركز رياضي إقليمي.