الرياض وجدة تحتضنان سباقًا مثيرًا على لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026

مشاركة قياسية وتاريخية

يشارك في البطولة 16 منتخبًا، بعد أن تأهلت 15 دولة عبر التصفيات في سبتمبر الماضي، لتنضم إليها السعودية كمستضيف. وتشهد النسخة الحالية مشاركة جميع الأبطال السابقين: العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، وأوزبكستان، إضافة إلى أستراليا والأردن، وهي المنتخبات الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ البطولة.