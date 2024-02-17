في الدوحة.. لاعبا الأخضر "العمري" و"القباني" يبدآن مشوار "آسيوية السنوكر"

فيما أوقعت القرعةُ اللاعب زياد القباني، الذي يُعتبر أصغر لاعب مشارك في البطولة وأحد المواهب التي قدّمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وقدّم مستويات مميزة في العام الماضي رغم صغر سنة (14 عامًا)، في المجموعة السابعة "G" ليخوض أولى مواجهاته ظهر غد الأحد أمام اللاعب الفلسطيني خالد السطيل.