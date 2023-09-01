رونالدو يقود تشكيلة البرتغال أمام سلوفاكيا ولوكسمبورغ.. ونجما النصر والهلال يتقدمان القائمة

وقال مدرب منتخب البرتغال عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه "لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي".