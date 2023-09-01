رونالدو يقود تشكيلة البرتغال أمام سلوفاكيا ولوكسمبورغ.. ونجما النصر والهلال يتقدمان القائمة

اختار مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز، نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو لقيادة تشكيلة منتخب البرتغال في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأعلن روبرتو مارتينيز اليوم الجمعة، قائمة منتخب البرتغال التي ستخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن التصفيات الأوروبية .
وشهدت تشكيلة المنتخب البرتغالي لأول مرة تواجد ثلاثة لاعبين ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، يتقدم الأسطورة كريستيانو رونالدو وزميله بفريق النصر أوتافيو وروبين نيفيز لاعب الهلال.
وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.
ويواجه رفاق رونالدو منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.
وقال مدرب منتخب البرتغال عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه "لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي".
تشكيلة البرتغال:
في حراسة المرمى:
ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).
في الدفاع:
ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (وولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).
في خط الوسط:
جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
في الهجوم:
ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).