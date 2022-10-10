بعد تأهل الأخضر أمس.. اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس آسيا للناشئين

وحصل على بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى منتخب اليابان بعد فوزه على الأردن 2-0، ومنتخب ماليزيا عن المجموعة الثانية بعد فوزه على إندونيسيا 5-1، والمنتخب القطري عن المجموعة الثالثة بعد فوزه على لبنان 4-1، والمنتخب السعودي عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على الهند 2-1 في الجولة الخامسة والختامية، والمنتخب اليمني عن المجموعة الخامسة بفوزه على بنغلادش 4-0، ومنتخب فيتنام عن المجموعة السادسة بعدما تغلب على تايلاند 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة.