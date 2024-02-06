خلفًا لـ"فيتوريا".. "حسام حسن" مدربًا لمنتخب مصر

وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتدًّا حتى صيف 2026، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا التي تقام حاليًّا في كوت ديفوار.