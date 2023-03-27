في وزن 67 كجم في بطولة العالم للناشئين.. الرباع السعودي "المرزوق" يُحقق الذهبية

من جانبه أهدى رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي هذا الإنجاز الكبير للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ترجمة للدعم الكبير للرياضة السعودية عموماً ولرفع الأثقال خصوصاً واستمرار البرامج الإعدادية من معسكرات داخلية وخارجية وتوفر الجهازين الفني والإداري وكذلك الجهاز الطبي واستمرار الرعاية الطبية للرياضيين, مبيناً أنهم حرصوا في مجلس الإدارة على تهيئة بيئة رياضية حاضنة ومحفزة للاعبين في مختلف فئاتهم السنية، واعداً ببذل المزيد من الجهود، لمواصلة الإنجازات.