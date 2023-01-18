في مواجهة تاريخية.. الرياض تجمع أفضل لاعبي العالم في مباراة الغد

يقود أحد أفضل لاعبي الكرة المستديرة كريستيانو رونالدو، الذي تمكّن نادي النصر السعودي من استقطابه مؤخرًا، فريق موسم الرياض، إلى جانب كل من محمد العويس، وأيمن بخاري، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، وبيتي مارتينيز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، وبإشراف المدير الفني المُكلف بالفريق الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.