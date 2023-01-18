في مواجهة تاريخية.. الرياض تجمع أفضل لاعبي العالم في مباراة الغد

تحوّلت المملكة في السنوات القليلة الماضية إلى مقصد لعشاق الرياضات العالمية ووجهة لإقامة كبرى المسابقات في مختلف الألعاب الرياضية، في ظل ما يجده قطاع الرياضة من دعمٍ منقطع النظير في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فأصبح حُلم الأمس واقعًا اليوم وأمام أنظار العالم.
وستكون جماهير المستديرة على موعدٍ يوم غدٍ لمشاهدة مباراة مميزة، عندما يواجه نجوم نادي النصر والهلال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.
وتتجه أنظار محبي كرة القدم في العالم صوب مدينة الرياض؛ لمشاهدة المستطيل الأخضر وهو يحتضن أفضل اللاعبين لكرة القدم في العالم الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين قد يتفق جميع محبي الكرة المستديرة على موهبتهما التي تفوق قدرات كثير من نجوم الكرة.
وتسابق أكثر من مليونَيْ مشجع ينتمون لأكثر من 170 دولة للحصول على تذاكر حضور المباراة، وهذا خير برهان لنجاح مثل هذه الاستضافات.
يقود أحد أفضل لاعبي الكرة المستديرة كريستيانو رونالدو، الذي تمكّن نادي النصر السعودي من استقطابه مؤخرًا، فريق موسم الرياض، إلى جانب كل من محمد العويس، وأيمن بخاري، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، وبيتي مارتينيز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، وبإشراف المدير الفني المُكلف بالفريق الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
ويتشارك 22 لاعبًا من فريقي النصر والهلال يتشاركون لإظهار مستوى كرة القدم في المملكة، والسعي للنهوض بالدوري السعودي مع بقية الأندية بالمملكة، ليكون من مصافّ أفضل 10 دوريات في العالم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.