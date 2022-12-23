"الآسيوي" يعتمد النظام الجديد للمسابقات.. ويلغي الحد الأعلى للاعبين الأجانب بدءًا من موسم 24-25

أما المستوى الثاني من مسابقات الأندية، فسوف يشتمل على مشاركة 32 نادياً يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.