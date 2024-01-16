بمكتبه بالإمارة اليوم.. أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مديرَ فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

وأكّد ضرورةَ التركيز على تطوير منظومة الرياضة بالمنطقة، والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، منوّهًا إلى ما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.