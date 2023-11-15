قائد الاتحاد "بنزيما" : "أتعامل مع السعودية كوطن ثانٍ .. وأنا هنا للمساعدة في مشروع تطوير كرة القدم"

قال قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، إنه متفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، وإنه يعمل على نقل خبرته لهم، مضيفًا أنه فخور بقيادة فريقه.
وتابع "بنزيما" القول على هامش منتدى مسك العالمي 2023 : "فخور بقيادتي لفريق الاتحاد، ومتفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، وأحب أن أكون قدوة لهم، وأن أنقل لهم خبرتي".
وأشار إلى أن لعبه في وقت سابق لنادي مثل ريال مدريد الإسباني جعل لديه خبرة كبيرة ويريد نقل هذه الخبرة للشباب.
واختتم "بنزيما" : "أتعامل مع السعودية كوطن ثانٍ.. وأنا هنا لست فقط للعب كرة القدم بل للمساعدة أيضًا في مشروع تطوير كرة القدم السعودية".