قائد الاتحاد "بنزيما" : "أتعامل مع السعودية كوطن ثانٍ .. وأنا هنا للمساعدة في مشروع تطوير كرة القدم"

قال قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، إنه متفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، وإنه يعمل على نقل خبرته لهم، مضيفًا أنه فخور بقيادة فريقه.