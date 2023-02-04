تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يدشن معسكره في تركيا

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي 24 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، مهند الحارثي، حماد برناوي، رياض يامي، سعد المطيري، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، محمد فلاتة، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى، بدر البيشي.