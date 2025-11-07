دوري روشن للمحترفين: التعاون يزيد جراح الفتح بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ميدان "تمويل الأول" في الأحساء، بقيادة الحكم عبدالله زربان.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بخمسة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها مارتينيز "هدفين" في الدقيقتين 14 و33، قبل أن يضيف زامبراونا الهدف الثالث في الدقيقة 41.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف مارتينيز الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 62، ثم أضاف محمد الكويكبي الهدف الخامس في الدقيقة 72، قبل أن يقلص النتيجة فارجاس بهدف لصالح الفتح في الدقيقة 77، ثم أضاف مراد باتنا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 90+2.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون إلى النقطة رقم 21 "في المركز الثاني"، في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة الخامسة.