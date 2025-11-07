دوري روشن للمحترفين: التعاون يزيد جراح الفتح بخماسية

وفي شوط المباراة الثاني أضاف مارتينيز الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 62، ثم أضاف محمد الكويكبي الهدف الخامس في الدقيقة 72، قبل أن يقلص النتيجة فارجاس بهدف لصالح الفتح في الدقيقة 77، ثم أضاف مراد باتنا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 90+2.