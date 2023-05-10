الاتفاق يستأنف تدريباته استعدادًا للشباب.. ويكشف عن إصابة مارسيل وغازي

واشتمل التدريب على تمارين لياقية وقائية عبر مجموعتين، وطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية ، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، من جهة طبية كشفت الفحوص الإضافية التي أُجريت للمدافع مارسيل تاسيران بأن إصابته عبارة عن تمدد في العضلة الضامة ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد إلى أسبوعين، في حين كشفت الفحوص عن إصابة فهد غازي بأنها عبارة عن قطع في الرباط العرقوبي للقدم.