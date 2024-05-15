تدريبات فنية وتكتيكية تجهز الأهلي للقاء أبها.. ومفاوضات "أبو الشامات" مستمرة

من جانب آخر كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة الأهلي، مع نظيرتها القادسية، للتعاقد مع محمد أبو الشامات الظهير الأيمن للفريق القدساوي، ابتداءً من الموسم المقبل.