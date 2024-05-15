تدريبات فنية وتكتيكية تجهز الأهلي للقاء أبها.. ومفاوضات "أبو الشامات" مستمرة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "أبها " دورياً، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران الذي قاده المدير الفني الألماني" يايسله" على تدريبات بدنية، وتطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة كروية على جزء من مساحة الملعب.
وفي سياق متصل، طرحت إدارة النادي تذاكر لقاء أبها ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، السبت المقبل.
من جانب آخر كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة الأهلي، مع نظيرتها القادسية، للتعاقد مع محمد أبو الشامات الظهير الأيمن للفريق القدساوي، ابتداءً من الموسم المقبل.
يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 58نقطة، بينما يأتي أبها في المركز 15برصيد 29 نقطة.