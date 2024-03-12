صافرة الصيني "مانيانغ" تضبط قمة الاتحاد والهلال الآسيوية

يقود الحكم الصيني " ما نيانج " لقاء القمة السعودية الذي يجمع الاتحاد وضيفه الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023ـ2024.