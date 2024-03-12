صافرة الصيني "مانيانغ" تضبط قمة الاتحاد والهلال الآسيوية

يقود الحكم الصيني " ما نيانج " لقاء القمة السعودية الذي يجمع الاتحاد وضيفه الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023ـ2024.
و سبق لـ "مانيانج" إدارة نهائي كأس آسيا 2023 بين قطر والأردن في الدوحة.
وسبق للحكم الصيني تحكيم 3 مباريات بدوري أبطال آسيا موسم 2023ـ2024 للفرق السعودية، إذ أدار مباراة الهلال ونساجي الإيراني التي انتهت بفوز الأزرق 3ـ0، وقيادة مباراة الاتحاد وسباهان التي انتهت بفوز الاتحاد 2ـ1، كما قاد أخيراً لقاء النصر والفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الذي انتهى بفوز النصر بهدفين.