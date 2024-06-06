بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بجدة.. مفاجآت ومنافسات قوية في انطلاق دور الإقصاء المباشر

انطلقت مساء أمس الخميس، منافسات "دور الإقصاء المباشر" في بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) التي تحتضنها المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذلك من خلال إقامة مواجهات دور الـ(64) ودور الـ(32).
وشهدت المنافسات مفاجآت مدوية في هذين الدورين، كان أبرزها خروج المصنف الأول عالميًا الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز البطولة مبكرًا بخسارته أمام اللاعب الدنماركي ميكي كراوس في دور الـ( 64)، بعد أن قدم كلا اللاعبين أداءً مميزًا طيلة أشواط المواجهة التي انتهت بفوز كراوس بنتيجة (11-7).
وعلى الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى فوز اللاعب الإسباني الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو لقبه الثاني على التوالي، إلا أن الدنماركي كراوس تمكن من استغلال بعض أخطاء النجم الإسباني وتحويلها إلى نقاط لصالحه، مما أنهى أحلامه مبكرًا.
كما حملت المواجهات، لقاءً قويًا في دور الـ(32 ) بين المصنف الخامس عالميًا جيسون شو والمصنف الثامن عالميًا ديفيد ألكايد، وهو ما جعل من اللقاء متكافئًا حتى اللحظات الأخيرة. حيث انتهى بفوز ألكايد بنتيجة (8- 11)، ليضمن بذلك تأهله إلى الدور القادم ومواصلة مشواره نحو اللقب.
أما على صعيد النجوم العرب، فقد تميزت البطولة بمواجهة قوية أخرى في دور الـ(32) بين اللاعب السوري محمد صوفي ونظيره الكويتي بدر العوضي، حيث شهدت هذه المباراة تفاعلاً جماهيريًا متميزًا، بعد أن قدم اللاعبان أداءً رائعًا انتهى بفوز محمد صوفي بنتيجة 11–7، معلنًا انتقاله إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في البطولة.
وتتجه أنظار عشاق البلياردو حول العالم اليوم نحو مواجهات دور الـ( 16) ودور الـ(8)، حين يتنافس نخبة من أبرز لاعبي العالم على بطاقات التأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة. ومع استمرار المنافسات وخروج المزيد من اللاعبين، تحتدم المنافسة بين النجوم المتأهلين بهدف تحقيق الحلم والتتويج بلقب البطولة على أرض المملكة للمرة الأولى عبر التاريخ.
يُذكر أن البطولة تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات، في حدث رياضي كبير انضم لجملة الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة على أراضيها، تماشيًا مع المساعي المستمرة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.