بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بجدة.. مفاجآت ومنافسات قوية في انطلاق دور الإقصاء المباشر

أما على صعيد النجوم العرب، فقد تميزت البطولة بمواجهة قوية أخرى في دور الـ(32) بين اللاعب السوري محمد صوفي ونظيره الكويتي بدر العوضي، حيث شهدت هذه المباراة تفاعلاً جماهيريًا متميزًا، بعد أن قدم اللاعبان أداءً رائعًا انتهى بفوز محمد صوفي بنتيجة 11–7، معلنًا انتقاله إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في البطولة.