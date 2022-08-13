التعادل يحسم مواجهة الخليج والسالمية الكويتي الودية

ومن المقرر أن يستكمل الخليج تحضيراته للمرحلة الثالثة من الإعداد بعد عودته من تركيا، على ملعبه استعدادًا للقاء الهلال حامل اللقب، الخميس، بعد المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.