التعادل يحسم مواجهة الخليج والسالمية الكويتي الودية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الخليج الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين الودية أمام فريق السالمية الكويتي بهدفين لمثلهما، والتي أُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن معسكر الفريق التحضيري المقام بتركيا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
وأنهى السالمية الشوط الأول بهدفين نظيفين قبل أن يعود الخليج في الشوط الثاني حيث سجل الهدف الأول عبر أيمن الحجيلي في الدقيقة 80، وبعدها بثلاث دقائق عادل الفريق النتيجة عن طريق هشام آل دبيس.
ومن المقرر أن يواجه الخليج نظيره فريق الاتفاق مساء غدٍ الأحد في آخر التجارب الودية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة إزميت التركية.
ومن المقرر أن يستكمل الخليج تحضيراته للمرحلة الثالثة من الإعداد بعد عودته من تركيا، على ملعبه استعدادًا للقاء الهلال حامل اللقب، الخميس، بعد المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.