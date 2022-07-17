الثلاثاء القادم موعد وصول فيتوريا إلى القاهرة تمهيدًا لتدريب منتخب مصر

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، يوم الأحد، أنه من المنتظر أن يتم تقديم المدير الفني البرتغالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي، يقام الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.