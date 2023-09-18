"هوانغتشو 2022".. أخضر تحت 23 عامًا يلتقي نظيره الإيراني

وكان الأخضر قد اختتم تدريبه الأخير على ملعب شاكسونغ اليوم، بحضور مدير الوفد السعودي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، حيث بدأ التدريب بعمليات الإحماء والدوران حول الملعب بإشراف المدرب الوطني سعد الشهري، كذلك تدريبات خاصة على الكرات الثابتة في الحالتين الدفاعية والهجومية.