"هوانغتشو 2022".. أخضر تحت 23 عامًا يلتقي نظيره الإيراني

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة غدًا المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (هوانغتشو 2022) والتي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية بمواجهة نظيره الإيراني عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة على ملعب مركز لينبيج الرياضي.
وكان الأخضر قد اختتم تدريبه الأخير على ملعب شاكسونغ اليوم، بحضور مدير الوفد السعودي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، حيث بدأ التدريب بعمليات الإحماء والدوران حول الملعب بإشراف المدرب الوطني سعد الشهري، كذلك تدريبات خاصة على الكرات الثابتة في الحالتين الدفاعية والهجومية.
وضم المنتخب السعودي في تشكيلته الثلاثي عبدالرحمن الصانبي وأحمد الجبيع ومحمد العبسي في حراسة المرمى ومحمد أبو الشامات ومشعل الصبياني وريان حامد ونواف المطيري وسعد آل موسى ومحمد اليامي وحسن الصبياني وزكريا هوساوي وعوض الناشري ونايف مسعود وفيصل الغامدي وعبدالملك العييري وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير وأحمد الغامدي وسعد الناصر وهيثم عسيري وعبدالله رديف ومحمد مران.
وكان الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله قد زار ظهر أمس القرية الرياضية في مدينة هانزو حيث التقى أعضاء الوفد الإداري والأجهزة الفنية واللاعبين، حيث اطمأن على سير العمل ووصول المنتخبات المشاركة في الدورة وآخر الاستعدادات قبل الانطلاقة الرسمية وناقش معهم أبرز المتطلبات.
من جهة أخرى أجرى منتخب السلة أولى تدريباته في مدينة هوتشو بعد وصوله أمس بمشاركة جميع اللاعبين حيث بدأ المدرب التدريبات بمحاضرة شرح لهم أهمية الفترة القادمة في المشاركة الآسيوية بعدها بدأت التدريبات بعمليات الإحماء ومناورة قصيرة على منتصف الملعب.
ويخوض منتخب السلة غدًا مواجهة ودية مع أحد الفرق الصينية المحلية حيث يرغب المدرب الوقوف على مستويات اللاعبين.
بينما أجرى منتخبا المبارزة والتنس تدريبات صباحية في إحدى الصالات المغلقة في مدينة هانزو، في حين واصل منتخب كرة الطاولة تدريباته اليومية المكثفة في معسكره بالقرية الرياضية بمدينة هوانغتشو وبفترات صباحية ومسائية ورفع المعدل اللياقي للاعبين.