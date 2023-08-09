تنطلق غدًا.. إقامة بطولة PUBG Global Series 2 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

تنطلق يوم غد الخميس بطولة ببجي العالمية PUBG Global Series 2 التي ستقام ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال.
وتقام البطولة في بوليفارد رياض سيتي، على مدى 11 يومًا كاملة، من 10 وحتى 20 من أغسطس الجاري، بمشاركة 24 فريقًا من أفضل الفرق في العالم؛ للتنافس على اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز البالغ مليونَيْ دولار، وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ 600,000 دولار، فيما سيحصل المركز الثاني والثالث على 260,000 و162,000 دولار أمريكي على التوالي.
وستُلعب جميع المباريات على خريطة Taego ، وتنقسم الفرق إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم ثمانية فرق، وسيتأهل أفضل 16 فريقًا إلى المسار العلوي للعب 12 مباراةً على مدار يومين. فيما ستتأهّل الفرق الثمانية الأقل حظًّا إلى المسار السفلي لمنحهم فرصة أخيرة لحجز مقعدهم في النهائيات، ومن ثَمّ ستتأهل أفضل 8 فرق من كل قسم إلى النهائيات؛ حيث ستُلعب 18 مباراة لتحديد بطل PGS2.
من جانبه قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلًا: "تستمر بطولات منافسات النخبة من خلال PUBG Global Series 2 العالمية، الاسم الشهير في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يتمتع بشعبية واسعة دوليًّا، ويسعدنا تواجدها في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، شهدنا حتى الآن إقامة بطولات مميزة ضمن الموسم، ولحظات رائعة خلال منافساتها، وكلي ثقة بأن هذه البطولة سوف تسير على نفس النهج، وستقدم لعشاق ومحبي اللعبة تجربة استثنائية".