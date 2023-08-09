تنطلق غدًا.. إقامة بطولة PUBG Global Series 2 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

من جانبه قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلًا: "تستمر بطولات منافسات النخبة من خلال PUBG Global Series 2 العالمية، الاسم الشهير في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يتمتع بشعبية واسعة دوليًّا، ويسعدنا تواجدها في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، شهدنا حتى الآن إقامة بطولات مميزة ضمن الموسم، ولحظات رائعة خلال منافساتها، وكلي ثقة بأن هذه البطولة سوف تسير على نفس النهج، وستقدم لعشاق ومحبي اللعبة تجربة استثنائية".