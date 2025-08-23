اتحاد التايكوندو يجدّد لجانه بكوادر شابة لدعم الاستراتيجية الوطنية
وافق رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلف، أحمد الصبّان، على المقترح المقدم من رئيس اللجان الفنية والإدارية، الأستاذ عبدالله العسيري، بشأن إعادة تشكيل اللجان وتحديثها بكوادر شابة تملك الطموح والخبرة، دعمًا لاستراتيجية الاتحاد في المشاركات المحلية والدولية.
وجاءت التشكيلات الجديدة على النحو التالي:
لجنة المنتخبات: خالد جمهور الشمراني (رئيسًا)، مرام مطر (نائبًا)، وعضوية سامي العنزي، وليد اليامي، تركي الكثيري.
اللجنة الفنية: ثامر السعران (رئيسًا)، وعضوية مجاشع أبو بكر (رئيس الحكام)، عبدالرحمن المالكي (رئيس المسابقات)، سامي الشينان (رئيس المدربين)، أمين آل وحيد، محمد العلي، ريم البيشي.
لجنة المسابقات: عبدالرحمن المالكي (رئيسًا)، وعضوية 10 أعضاء من الجنسين.
لجنة المدربين: سامي الشينان (رئيسًا)، هاني المطرفي (نائبًا)، رهف الجوهي.
لجنة الحكام: مجاشع علوي أبو بكر (رئيسًا)، وعضوية نايف الغامدي، عبدالرحمن العمري، سحر مومنة، خالد الحارثي.
لجنة اللاعبين: دنيا أبو طالب (رئيسًا)، وعضوية محمد العباس، محمد خياط، عبدالمجيد توبش، عبدالله القميزي.
وأكد العسيري أن آلية التشكيل الجديدة تمت وفق معايير دقيقة تركّز على الكفاءة وروح الفريق، مشددًا على أن البقاء للأفضل، بما يسهم في تطوير التايكوندو السعودي وتحقيق طموحات المرحلة المقبلة.