اتحاد التايكوندو يجدّد لجانه بكوادر شابة لدعم الاستراتيجية الوطنية

وافق رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلف، أحمد الصبّان، على المقترح المقدم من رئيس اللجان الفنية والإدارية، الأستاذ عبدالله العسيري، بشأن إعادة تشكيل اللجان وتحديثها بكوادر شابة تملك الطموح والخبرة، دعمًا لاستراتيجية الاتحاد في المشاركات المحلية والدولية.