في نصف نهائي آسيا: الهلال يواجه العين الإماراتي.. وأولسان هيونداي الكوري يلاقي كاوازاكي فرونتال الياباني

ويتواجه أولسان هيونداي في الدور قبل النهائي مع يوكوهاما مارينوس الياباني آخر المتأهلين إلى هذه المرحلة، الذي يعتبر الفريق الوحيد في قبل النهائي الذي لم يسبق الفوز بلقب البطولة؛ إذ حقق إنجازًا تاريخيًّا هذا العام بعدما كان أبرز إنجاز له من قبل بلوغ دور الـ16.