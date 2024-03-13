في نصف نهائي آسيا: الهلال يواجه العين الإماراتي.. وأولسان هيونداي الكوري يلاقي كاوازاكي فرونتال الياباني

اكتمل مشهد الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك بعد ختام مباريات إياب الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء.
وبات يوكوهاما مارينوس الياباني آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على ضيفه شاندونغ تايشان الصيني 1-0 على ملعب يوكوهاما الدولي في مباراة الإياب؛ ليتفوق الفريق الياباني بواقع 3-1 في مجموع المباراتين.
وكان العين الإماراتي أول المتأهلين إلى قبل النهائي بعد تغلبه على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح 3-1 يوم الاثنين الماضي على استاد الأول بارك في الرياض؛ إذ فاز العين ذهابًا 1-0 في العين، قبل أن يفوز النصر 4-3 في مباراة الإياب.
ويتقابل العين في الدور قبل النهائي مع الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل، من ضمنها لقبان عامَي 2019 و2021، الذي تفوق على مواطنه الاتحاد بواقع 4-0 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.
وحقق الهلال الفوز بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب أمس الثلاثاء؛ ليرفع رصيده إلى 28 انتصارًا على التوالي في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي عالمي جديد.
ويسعى الهلال في هذه النسخة لتعويض خسارة المباراة النهائية العام الماضي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتأهل أيضًا إلى قبل النهائي نادي أولسان هيونداي من جمهورية كوريا، الذي سبق له الفوز بلقب البطولة مرتين من قبل، وسيسجل الظهور الثالث في قبل النهائي خلال النسخ الأربع الأخيرة.
ونجح أولسان في تحقيق الفوز في مباراة الإياب على مواطنه جيونبوك هيونداي موتورو 1-0؛ ليتفوق بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.
ويتواجه أولسان هيونداي في الدور قبل النهائي مع يوكوهاما مارينوس الياباني آخر المتأهلين إلى هذه المرحلة، الذي يعتبر الفريق الوحيد في قبل النهائي الذي لم يسبق الفوز بلقب البطولة؛ إذ حقق إنجازًا تاريخيًّا هذا العام بعدما كان أبرز إنجاز له من قبل بلوغ دور الـ16.
مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي
16 إبريل
العين (الإمارات) - الهلال (السعودية)
17 إبريل
أولسان هيونداي (جمهورية كوريا) - كاوازاكي فرونتال (اليابان)
مباراتا الإياب: 23 و24إبريل.