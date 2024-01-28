بطولة آسيا 2023.. أستراليا تقسو على إندونيسيا وتبلغ ربع النهائي

بلغ منتخبُ أستراليا دورَ ربع النهائي بفوزه الكبير على نظيره منتخب إندونيسيا بأربعة أهداف دون مقابل، يوم الأحد، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023.