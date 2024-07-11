مع انطلاق الأسبوع الثاني ..إثارة وندية في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وفي مسرح Qiddiya أرينا، استمرت منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، في مرحلة المجموعات بعد أن اُختتمت في الأسبوع الماضي مرحلة التصفيات المؤهلة. وقدمت فرق، HEROIC من أمريكا الجنوبية، و Team Spirit من منطقة CIS، و Tundra Esports من منطقة أوروبا، و WBG.XG الصيني، نتائج مميزة وضعتهم في صدارة المجموعات.