"عرض ضخم".. "رومانو" يؤكد اقتراب "الهلال" من حسم صفقة "نيمار"

وزادت التكهنات -وفق "روسيا اليوم"- بشأن إمكانية رحيل نيمار، بعد استبعاده من لقاء سان جيرمان ضد لوريان (0- 0)، أمس السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي، مع ظهور أنباء تشير إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي، لويس كامبوس، أبلغ البرازيلي بأنه لا يدخل ضمن خطط النادي للموسم الجديد.