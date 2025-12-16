القادسية يتعاقد مع بريندان رودجرز مديرًا فنيًا للفريق الأول

أعلن نادي القادسية تعاقده رسميًا مع المدرب العالمي بريندان رودجرز مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تعكس طموحات النادي ومشروعه الرياضي المتنامي لترسيخ مكانته محليًا وقاريًا.
ويُعد رودجرز، الأيرلندي الشمالي، من أبرز الأسماء التدريبية في أوروبا، حيث يمتلك سجلًا حافلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية، ويُعرف بفلسفته في بناء الفرق التنافسية وتطوير اللاعبين، مع أسلوب لعب يعتمد على الاستحواذ والهجوم المنظم.
وخلال مسيرته، قاد رودجرز أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحقق إنجازات بارزة، من أبرزها قيادة ليفربول إلى وصافة الدوري موسم 2013–2014 بتسجيل 101 هدف، إضافة إلى تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي في 2021، لأول مرة في تاريخ النادي. كما حقق 11 بطولة كبرى مع نادي سيلتيك الاسكتلندي.
ويرافق رودجرز طاقم فني مميز يضم جون كينيدي وجاك ليونز كمساعدين، وألفارو غوميز ري وأنتولين مارتن مدربين للفريق الأول، إلى جانب مدرب الكرات الثابتة إليوت تايبو.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسجروف: "بعد عملية استقطاب دقيقة، يسعدنا الترحيب ببريندان رودجرز في مدينة الخبر مديرًا فنيًا للفريق الأول. تمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في مسيرة القادسية، وتعكس طموحنا لتأسيس نادٍ منافس على مستوى القارة".
وأضاف: "بدعم مجلس الإدارة، وبوجود جهاز فني عالمي ومجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير شغوفة، نحن متحمسون للمرحلة القادمة من تطور النادي".
وفي السياق ذاته، أعرب كارلوس أنتون، المدير الرياضي للنادي، عن سعادته بانضمام رودجرز، مؤكدًا أن خبراته وفلسفته الفنية تتماشى مع استراتيجية القادسية، وأنه سيقود مرحلة جديدة بالعمل المتكامل مع إدارات الأداء، والطب الرياضي، والتحليل، والاستقطاب.