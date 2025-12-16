القادسية يتعاقد مع بريندان رودجرز مديرًا فنيًا للفريق الأول

وخلال مسيرته، قاد رودجرز أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحقق إنجازات بارزة، من أبرزها قيادة ليفربول إلى وصافة الدوري موسم 2013–2014 بتسجيل 101 هدف، إضافة إلى تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي في 2021، لأول مرة في تاريخ النادي. كما حقق 11 بطولة كبرى مع نادي سيلتيك الاسكتلندي.