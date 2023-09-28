"ساندرو" لاعب يوفنتوس على رادار فريق الهلال

ووفقًا لموقع "blastingnews" فإن مسؤولي يوفنتوس، يفكرون في انتقال "ساندرو" إلى السعودية، يونيو المقبل، موضحًا أن وكلاء اللاعب يبحثون انضمامه إلى الهلال أو النصر، مع الاستعداد لتقديم راتب كبير لموسم أو موسمين.