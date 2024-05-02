"القادسية" يقدم عرضًا لضم قائد ليفربول "فيرجيل فان دايك"

قدمت إدارة نادي القادسية عرضًا لقائد نادي ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، لضمه بالموسم القادم.
وأفادت شبكة "Sports Zone" بأن نادي القادسية قدّم عرضًا لقائد ليفربول فان دايك؛ ولكن يبدو أن اللاعب يرغب في البقاء مع الفريق الإنجليزي.
وسَبَق أن أكدت تقارير صحفية أن مدافع ليفربول الإنجليزي أصبح أحد أهم أهداف الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الفترة السابقة، أن أحد الأندية السعودية على استعداد لتقديم عرض للمدافع الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، ومن المتوقع إرسال العرض بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية.
وينتهي عقد فيرجيل فان دايك صاحب الـ33 عامًا مع ليفربول في 2025، وكان قد انضم إليه في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 32 مليون يورو.