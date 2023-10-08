ختام آسياد "هانغتشو " بحضور "ابن جلوي".. والألعاب السعودية تتجاوز ذهب جاكرتا وآنشون

اختتمت، مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بمدينة هانغتشو، دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، التي استضافتها الصين، بدايةً من الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية مثلوا 45 دولة آسيوية بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.