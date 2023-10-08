ختام آسياد "هانغتشو " بحضور "ابن جلوي".. والألعاب السعودية تتجاوز ذهب جاكرتا وآنشون

اختتمت، مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بمدينة هانغتشو، دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، التي استضافتها الصين، بدايةً من الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية مثلوا 45 دولة آسيوية بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وشهد الحفل عددًا من الفقرات الفنية، والفيديوهات المرئية، التي تناولت أهم أحداث الدورة، إضافة لتسليم العلَم لمستضيف الدورة الآسيوية العشرون المقامة في مدينة ناغويا باليابان 2026م، وكلمة المجلس الأولمبي الآسيوي، وكلمة اللجنة المنظمة.
عقب ذلك، أقيم طابور عرض الدول المشاركة، والتي شهدت دخول لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، والحاصل على الميدالية البرونزية عبدالملك آل مرضي رافعاً علم المملكة.
تُعتبر المشاركة السعودية في آسياد هانغتشو 2022م، ثالث أفضل مشاركة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية من حيث عدد الميداليات المحققة باسم رياضيي المملكة، بعشر ميداليات متنوعة (4 ذهبيات، وفضيتين، وأربع برونزيات)، والتي نالوا على إثرها المركز التاسع عشر في الترتيب العام.
ويأتي آسياد الدوحة في المرتبة الأولى بـ14 ميدالية (8 ذهبيات، وست برونزيات)، ثم غوانزو ثانياً بـ13 ميدالية (5 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات).
وتصدّرت الدولة المستضيفة، الصين، جدول الترتيب العام للدورة، بمجموع 383 ميدالية (201 ذهبية، 111 فضية، 71 برونزية)، وجاءت اليابان ثانياً بـ188 ميدالية (52 ذهبية، 67 فضية، 69 برونزية)، وكوريا الجنوبية ثالثاً بـ190 ميدالية (42 ذهبية، 59 فضية، 89 برونزية).
وعلى مستوى الدول العربية جاءت البحرين بالمركز التاسع بـ20 ميدالية (12 ذهبية، وثلاث فضيات، وخمس برونزيات)، وقطر بالمركز الخامس عشر بـ14 ميدالية (5 ذهبيات، 6 فضيات، 3 برونزيات)، والإمارات بالمركز السادس عشر بعشرين ميدالية (5 ذهبيات ومثلها فضيات و10 برونزيات).