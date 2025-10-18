ماجد عبدالله.. أسطورة لن تتكرر في ذاكرة الكرة السعودية

وُلد ماجد عبدالله في الأول من نوفمبر عام 1959م في مدينة جدة، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر السعودي الذي ارتبط به طوال مشواره الرياضي الممتد من عام 1977 حتى 1998م، ليكون النادي الوحيد في مسيرته، والأسطورة التي التصقت باسم "العالمي".