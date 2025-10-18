ماجد عبدالله.. أسطورة لن تتكرر في ذاكرة الكرة السعودية

في ذاكرة الرياضة السعودية والعربية، يظل اسم ماجد أحمد عبدالله حاضرًا كرمزٍ خالدٍ لتاريخٍ صنعه بموهبته الفريدة وإنجازاته التي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، ليصبح الأسطورة التي لم تتكرر في مسيرة الكرة السعودية.
وُلد ماجد عبدالله في الأول من نوفمبر عام 1959م في مدينة جدة، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر السعودي الذي ارتبط به طوال مشواره الرياضي الممتد من عام 1977 حتى 1998م، ليكون النادي الوحيد في مسيرته، والأسطورة التي التصقت باسم "العالمي".
اشتهر ماجد بلقب "جلّاد الحراس"، إذ كان متخصصًا في ما يسميه عشاقه "التسحيب"، ذلك الفن الكروي الذي يعتمد على مراوغة الحارس بهدوء وثقة قبل تسجيل الهدف، لتتحول لمساته إلى مصدر فرحٍ لجماهير النصر والمنتخب، وقلقٍ دائمٍ لحراس الخصوم.
يُعدّ ماجد عبدالله "الهداف التاريخي" لنادي النصر والمنتخب السعودي، كما أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما حقق لقب الهداف ست مرات، منها ثلاث مرات متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق.
نال ماجد لقب "أفضل لاعب في آسيا" ثلاث سنوات متتالية (1984 و1985 و1986م)، وقاد المنتخب السعودي للتتويج بـ "كأس آسيا 1984 و1988م"، ليُرسّخ مكانته كأحد أعمدة الجيل الذهبي للكرة السعودية.
اعتزل ماجد عبدالله اللعب رسميًا عام 1998م بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، وجاء "حفل اعتزاله عام 2003م" في مشهدٍ تاريخي عندما واجه النصر نادي ريال مدريد الإسباني في مباراة تكريمية شهدت حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، وصفها كثيرون بأنها "وداع الأسطورة الذي يليق بتاريخه".
لم يكن ماجد مجرد لاعب كرة قدم، بل "رمزًا وطنيًا وثقافيًا"، إذ أُدرج اسمه في "المناهج الدراسية السعودية" بوصفه نموذجًا للتميّز والالتزام والقدوة، في تكريمٍ لم يسبق لأي لاعب سعودي أن ناله.
قال عنه الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز – الرئيس العام لرعاية الشباب الأسبق (رحمه الله) – إنه: "من المظاهر الحضارية التي تفتخر بها المملكة، ومن الأفذاذ الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم السعودية."
وأضاف: "شقّ طريقه بإخلاصه وتفانيه ومثابرته، وهي الصفات التي جعلت منه نجمًا فريدًا في ذاكرة الوطن."
رحل ماجد عبدالله عن الملاعب، لكنه "بقي في القلوب"، وفي أرشيف البطولات والأرقام، وفي ذاكرة الأجيال التي تتوارث اسمه كرمزٍ لـ"اللاعب الكامل" — الموهبة، والأخلاق، والإنجاز. إنه ببساطة، ماجد عبدالله.. أسطورة تتجاوز الزمن.