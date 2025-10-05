فرسان المنتخب السعودي.. الشربتلي والدهامي يتألقان في بطولة الجديدة بالمغرب

واصل فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز تألقهم من خلال المشاركة في جولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم، بحصد العديد من المراكز المتقدمة هذا الأسبوع في بطولة الجديدة بالمغرب، حيث تُوّج اليوم الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي بالمركز الأول في شوط (CSI4*) على حواجز بارتفاع 150 سم، على الجواد Alamo، بجولتين خاليتين من الأخطاء، وبزمن 35.31 ثانية، وبفارق ثلاث ثوانٍ عن أقرب منافسيه الفارس الإيطالي روبرتو بريفيتالي.