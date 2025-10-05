فرسان المنتخب السعودي.. الشربتلي والدهامي يتألقان في بطولة الجديدة بالمغرب

واصل فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز تألقهم من خلال المشاركة في جولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم، بحصد العديد من المراكز المتقدمة هذا الأسبوع في بطولة الجديدة بالمغرب، حيث تُوّج اليوم الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي بالمركز الأول في شوط (CSI4*) على حواجز بارتفاع 150 سم، على الجواد Alamo، بجولتين خاليتين من الأخطاء، وبزمن 35.31 ثانية، وبفارق ثلاث ثوانٍ عن أقرب منافسيه الفارس الإيطالي روبرتو بريفيتالي.
كما حصل أيضًا الشربتلي، يوم أمس (السبت)، على المركز الأول في شوط (CSI4*) على ارتفاع 150 سم، فيما حلّ زميله الفارس الأولمبي رمزي الدهامي في المركز الثاني في الشوط نفسه، بعد أن أنهى الشربتلي الشوط على الجواد Alamo بدون أخطاء، بزمن 59.87 ثانية، فيما أنهى الدهامي الشوط على الجواد H-Secret By Boris بدون أخطاء، بزمن 60.50 ثانية.
وفي ذات البطولة، حصل الفارس رمزي الدهامي على المركز الثالث في شوط (CSI4*) على ارتفاع 140 سم، برفقة الجواد High Quality J، بجولتين خاليتين من الأخطاء، وزمن 25.93 ثانية.