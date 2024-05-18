"الشباب" يبدأ مفاوضاته الرسمية مع "رافا سيلفا" وبانتظار رد "رابطة المحترفين"

كشفت تقارير إعلامية عن بدء نادي الشباب مفاوضاته الرسمية للتعاقد مع البرتغالي رافا سيلفا؛ لاعب بنفيكا البرتغالي.
وبحسب ما جاء عبر قناة "SSC"، فإن إدارة نادي الشباب فتحت خط مفاوضات جادة لضم اللاعب الدولي "رافا سيلفا" هذا الصيف، الذي يعد إحدى ركائز فريقه البرتغالي.
وأكّدت مصادر القناة أن دخول اللاعب الفترة الأخيرة من عقده هو الذي دفع مسؤولي الشباب للتفاوض معه، والمتبقي على إتمام الصفقة موافقة رابطة الدوري السعودي المحترفين.
وبحسب تلك التقارير، فإن إدارة الشباب بدأت محادثاتها مع رابطة المحترفين بشأن صفقة سيلفا منذ 5 أيام حتى الآن لم تتلقَ الرد بالقبول أو الرفض من الرابطة.
وكانت تقارير قد ذكرت أن ناديي الشباب والاتفاق السعوديين يتنافسان للحصول على خدمات الجناح البرتغالي خلال الموسم المقبل.
وسبق أن حاول عديدٌ من الأندية السعودية كسب خدمات اللاعب البرتغالي بالسوق الشتوي الماضي، لكن سيلفا فضّل الاستمرار في اللعب بالدوري الأوروبي.
ويلعب رافا سيلفا؛ البالغ من العمر 31 عاماً لصفوف بنفيكا منذ أغسطس 2016، قادماً من سبورتنج براغا، ويلعب أيضاً للمنتخب البرتغالي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.