"الشباب" يبدأ مفاوضاته الرسمية مع "رافا سيلفا" وبانتظار رد "رابطة المحترفين"

ويلعب رافا سيلفا؛ البالغ من العمر 31 عاماً لصفوف بنفيكا منذ أغسطس 2016، قادماً من سبورتنج براغا، ويلعب أيضاً للمنتخب البرتغالي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.