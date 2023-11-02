في افتتاح الجولة السادسة في دوري ممتاز الطائرة: الأهلي في ضيافة أبها.. والهلال يلاقي الوحدة

يلتقي أبها والأهلي على صالة نادي أبها "3.30 مساء"، بينما يحلّ النصر ضيفًا على الخليج على صالة نادي الخليج "3.30 مساء"، فيما يلعب الوحدة مع الهلال على صالة نادي الوحدة "3.30 مساء".