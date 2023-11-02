في افتتاح الجولة السادسة في دوري ممتاز الطائرة: الأهلي في ضيافة أبها.. والهلال يلاقي الوحدة

تستأنف، غدًا الجمعة، مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يتصدّر الأهلي ترتيب سلم الدوري بالعلامة الكاملة "15" نقطة، ثم الهلال "14" نقطة، والابتسام والفيصلي "12" نقطة.
يلتقي أبها والأهلي على صالة نادي أبها "3.30 مساء"، بينما يحلّ النصر ضيفًا على الخليج على صالة نادي الخليج "3.30 مساء"، فيما يلعب الوحدة مع الهلال على صالة نادي الوحدة "3.30 مساء".
وتستكمل مباريات الجولة السبت المقبل؛ حيث يلعب الصفا والهداية على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف "3.30 مساء"، ويستضيف الابتسام ضمك على صالة نادي الترجي "3.30 مساء".
وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الفيصلي والاتحاد على صالة نادي سدير "3.30 مساء".