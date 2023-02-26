4 ملاكمين سعوديين يتألقون في "نزال الحقيقة" العالمي على حلبة الدرعية

وتفصيلاً، حسم الملاكم السعودي زياد مجرشي نزاله بالفوز على خصمه فيليب وانساه، في الجولة الثالثة، وكذلك فازت أول بطلة سعودية في بطولة رسمية للملاكمة رغد النعيمي، بالضربة القاضية التكنيكية على منافستها الملاكمة بربتشوال أوكيدا، وتغلَّب الملاكم سلمان حمادة،على منافسه اللاعب فيليب ديفا، فيما فاز اللاعب زياد المعيوف، على الملاكم رونالد مارتينيز.