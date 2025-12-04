اليوم في واشنطن.. "فيفا" يعلن حضور قادة أمريكا وكندا والمكسيك "القرعة النهائية" لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، حضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026™، المقررة اليوم الجمعة 5 ديسمبر في مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في العاصمة واشنطن، عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.
وستكشف مراسم القرعة تشكيل 12 مجموعة من أربعة منتخبات في أول نسخة يشهدها المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، فيما تستعد 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال ملايين المشجعين خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026م.
وتستضيف المكسيك 13 مباراة، من بينها المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو 2026 على ملعب مدينة مكسيكو، فيما تستضيف كندا 13 مباراة في أول استضافة لها لكأس العالم، وتبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب تورونتو. أما الولايات المتحدة فستستضيف 78 مباراة، تبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب لوس أنجلِس، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026 في نيويورك – نيوجيرسي.