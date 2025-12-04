اليوم في واشنطن.. "فيفا" يعلن حضور قادة أمريكا وكندا والمكسيك "القرعة النهائية" لكأس العالم 2026

وتستضيف المكسيك 13 مباراة، من بينها المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو 2026 على ملعب مدينة مكسيكو، فيما تستضيف كندا 13 مباراة في أول استضافة لها لكأس العالم، وتبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب تورونتو. أما الولايات المتحدة فستستضيف 78 مباراة، تبدأ بمباراتها الافتتاحية يوم الجمعة 12 يونيو 2026 على ملعب لوس أنجلِس، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026 في نيويورك – نيوجيرسي.