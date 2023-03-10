في "جولة يوم العَلَم".. الهلال يتنفس برباعية التعاون ويعبر لمربع الكبار

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم أنفاسه، وعاد لسكة الانتصارات على حساب مستضيفه التعاون 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، المسماة بـ"جولة يوم العَلَم"، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.