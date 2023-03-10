في "جولة يوم العَلَم".. الهلال يتنفس برباعية التعاون ويعبر لمربع الكبار

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم أنفاسه، وعاد لسكة الانتصارات على حساب مستضيفه التعاون 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، المسماة بـ"جولة يوم العَلَم"، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم السعودي خالد الطريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل. وجاء الهدف الأول للأزرق عند الدقيقة الـ32 عندما حول قائد الفريق سلمان الفرج كرة رائعة للنيجيري "إيغالو"، ترجمها الأخير داخل الشباك على الطائر هدفًا أول في مرمى حارس التعاون "مايسون".
وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (4+90) مرر "كاريلو" كرة مثالية لـ"إيغالو" داخل صندوق التعاون وسددها الأخير مباشرة داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني أحرز "ديلغادو" الهدف الثالث (الاطمئنان) للهلال عند الدقيقة الـ51 بعد فاصل مراوغة ولا أجمل.
ومنح حكم اللقاء 10 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، تألق فيها حارس الأزرق عبدالله المعيوف في التصدي لتسديدة "كاكو" القوية عند الدقيقة الـ2+90.
كما تعاطفت العارضة التعاونية مع رأسية "الفرج" عند الدقيقة الـ(4+90).
ويحضر البديل الناجح (الموهبة الشابة) محمد القحطاني بهدف رابع للهلال عند الدقيقة الـ9+90.
وبتلك النتيجة خطف الهلال المركز الرابع من التعاون، وبلغ النقطة الـ36 (مع بقاء مباراتين مؤجلتين)، وتراجع التعاون للمركز الخامس (34 نقطة).