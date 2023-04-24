فوز وخسارة لناشئي أخضر اليد في انطلاق بطولة البحر المتوسط

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الكويت بتقدمه بنتيجة (7-6)، وتمكن الأخضر من التفوق في الشوط الثاني بنتيجة (9-6)، وعزز تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة (8-3)، وفي المباراة الثانية، تعادل الأخضر مع تونس في الشوط الأول (5-5)، وتفوق تونس في الشوط الثاني بنتيجة (7-5)، وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها الشوط الثالث.