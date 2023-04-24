رياضة

فوز وخسارة لناشئي أخضر اليد في انطلاق بطولة البحر المتوسط

جانب من منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد لدرجة الناشئين
جانب من منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد لدرجة الناشئين
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سبق

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) في أولى مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط، على نظيره منتخب الكويت بنتيجة (23-16)، فيما خسر اللقاء الثاني أمام منتخب المستضيف منتخب تونس بنتيجة (15-19)، في المواجهتين التي أقيمت يوم الاثنين 24 إبريل 2023م، على صالة بني خيار.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الكويت بتقدمه بنتيجة (7-6)، وتمكن الأخضر من التفوق في الشوط الثاني بنتيجة (9-6)، وعزز تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة (8-3)، وفي المباراة الثانية، تعادل الأخضر مع تونس في الشوط الأول (5-5)، وتفوق تونس في الشوط الثاني بنتيجة (7-5)، وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها الشوط الثالث.

وسيلعب ناشئو الأخضر اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023م مواجهتين، ستكون الأولى أمام منتخب مونتينغرو عند الساعة 11:00 صباحًا، والثانية أمام المنتخب الإيطالي عند الساعة 5:30 مساءً.

المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين
بطولة البحر الأبيض المتوسط

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