"موسم الرياض" يطلق تذاكر نزال "Fury vs Usyk Reignited" المرتقب يوم 21 ديسمبر

وفي التفاصيل، تتضمن الأمسية بجانب النزال الرئيسي مواجهات حماسية بين نخبة من الملاكمين الدوليين، بما في ذلك مواجهة الأوكراني سيرهي بوهاتشوك ضد الأوزبكي إسرائيل مادريموف، وجوني فيشر أمام البريطاني ديفيد ألين، إلى جانب نزالات بين دينيس مككان وبيتر مكغريل، وإسحاق لوي ولي مكغريغور. كما سيواجه البريطاني الصاعد موسى إيتاوما خصمه الأسترالي ديمزي ماكين؛ ليقدم هذا الحدث تجربة رياضية مميزة لمحبي الملاكمة.