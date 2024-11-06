رياضة

"موسم الرياض" يطلق تذاكر نزال "Fury vs Usyk Reignited" المرتقب يوم 21 ديسمبر

تتضمن الأمسية مواجهات حماسية بين نخبة من الملاكمين الدوليين على حلبة "المملكة أرينا"
موسم الرياض
موسم الرياض
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أعلن "موسم الرياض" إطلاق تذاكر نزال “Fury vs Usyk Reignited” المرتقب عبر تطبيق webook، الذي سيشهد خلاله الجمهور مواجهة كبرى بين الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري، يوم 21 ديسمبر المقبل على حلبة "المملكة أرينا".

وفي التفاصيل، تتضمن الأمسية بجانب النزال الرئيسي مواجهات حماسية بين نخبة من الملاكمين الدوليين، بما في ذلك مواجهة الأوكراني سيرهي بوهاتشوك ضد الأوزبكي إسرائيل مادريموف، وجوني فيشر أمام البريطاني ديفيد ألين، إلى جانب نزالات بين دينيس مككان وبيتر مكغريل، وإسحاق لوي ولي مكغريغور. كما سيواجه البريطاني الصاعد موسى إيتاوما خصمه الأسترالي ديمزي ماكين؛ ليقدم هذا الحدث تجربة رياضية مميزة لمحبي الملاكمة.

موسم الرياض
تايسون فيوري
المملكة أرينا
أولكسندر أوزيك
Fury vs Usyk Reignited

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