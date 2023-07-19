شراكة استراتيجية بين سلسلة بطولات أرامكو للفرق ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار واستمرار رعاية صندوق الاستثمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق "ATS" التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "FII Institute"، تهدف إلى تحديث مفهوم المشهد الرياضي من خلال الجمع بين تأثير الرياضة ورجال الأعمال والشركات، ودفع هذا الحدث العالمي ليتبوأ قيادة رياضة الجولف النسائية من خلال تيسير الفرص الاستثمارية.
وتسعى سلسلة بطولات أرامكو للفرق للانتقال بالبطولة إلى أبعاد جديدة من خلال شراكتها مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حيث تتمتّع رياضة الجولف بشعبية كبيرة حول العالم، وتحظى باهتمام شخصيات إدارية وقيادية في شتّى قطاعات الأعمال؛ حيث يُعدّ هذا الحدث فرصة فريدة من نوعها للتواصل والاستفادة من تأثير رياضة الجولف ودورها في بناء العلاقات المؤسساتية.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تجديد رعايته للسلسلة العالمية وتقديمها لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التزامه بدعم وتطوير رياضة الجولف النسائية. وستحتضن مدينة الرياض للمرة الأولى نسخة هذا العام من سلسلة بطولات أرامكو للفرق خلال الفترة من 27 وحتى 29 أكتوبر المقبل؛ حيث نُظمت النسخ السابقة في مدينة جدة.
سيتمكن قادة الأعمال خلال أسبوع البطولة من المشاركة في ندوات حول الفرص الاستثمارية على هامش سلسلة بطولات أرامكو للفرق، تغطي عدة جوانب؛ منها: المالية، والتنمية الصناعية، والاستدامة، والسياحة، والابتكار، ودعم الرياضة النسائية.
كما يتضمّن الأسبوع لقاءات صباحيّة تخصّ الرؤساء التنفيذيين، ومنافسات تجمع المحترفين والهواة، وجلسات نقاشية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "Aramco Team Series Empower"، بمشاركة قادة القطاع، ستسلط الضوء على الرياضة النسائية والأعمال.
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية، يقوم عملها بناء على المؤشرات العلمية والبيانات، لديها ذراع استثمارية وتعمل نحو هدف واحد؛ وهو: التأثير الإيجابي على الإنسانية. لدى المؤسسة رؤية عالمية وشمولية؛ حيث تعمل على احتضان العقول النيّرة من حول العالم، وتحول الأفكار إلى حلول عملية في مجالات أربعة أساسية: الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، والتعليم، والصحة، والاستدامة. وعقدت المؤسسة أكثر من 13 مؤتمرًا وقمة دولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: "نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار؛ فهي منصة أعمال دولية رائدة من شأنها أن تعزّز مكانة سلسلة بطولات أرامكو للفرق. ومن خلال أنشطة فريدة من نوعها، مثل ورش العمل والجلسات الحوارية ولجان القيادة الفكرية، نطمح لإعادة تعريف الطريقة التي تدار بها الأعمال في مجال الرياضة. ونشكر صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية على دعمهما المستمر للسلسلة العالمية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح المشترك".
ومن ناحيته عبّر ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار، عن سعادته بالتعاون، مؤكدًا توافق هذه الشراكة مع مهمة المؤسسة التي تركّز على المساهمة الإيجابيّة في العالم من خلال إنشاء منصات شاملة للحوار العالمي، وتبادل المعرفة والشراكة في مختلف المجالات، بما في ذلك عالم الرياضة المتغير باستمرار، وخاصةً رياضة الجولف. وأضاف أن هذا التعاون يوفر فرصًا ممتازة للتواصل التجاري، وربط قادة الفكر الرئيسيين، وبناء علاقات جديدة، ويعيد صياغة مفهوم التقاء الرياضة والأعمال التجارية.
وقالت ألكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات: "نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار في سلسلة بطولات أرامكو للفرق في الرياض؛ حيث ستؤثر هذه الشراكة إيجابيًّا على النقاشات حول لعبة الجولف النسائية والاستثمار فيها، كما ستؤدّي إلى زيادة الزخم حول رياضتنا، ودعم الرياضيين الموهوبين لدينا. إنه وقت رائع لجولف السيدات والمشهد الرياضي العالمي".
وقال خالد الزامل، نائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو السعودية، معلقًا على ذلك: "تثبت الشراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ودعم صندوق الاستثمارات العامة المتجدد؛ أهمية دور سلسلة بطولات أرامكو للفرق في تعزيز رياضة الجولف للسيدات، ودفع عجلة نموها على الصعيد العالمي. فخورون في أرامكو السعودية بكوننا الراعي الرئيس لهذه الشراكة، وسنواصل توفير الفرص والمضي إلى أقصى حدّ للإسهام في رفع مستوى رياضة الجولف للسيدات".
وعبّرت اللاعبة الإنجليزية برونتي لو، بطلة سلسلة بطولات أرامكو للفرق لعام 2022 وسفيرة جولف السعودية، عن سعادتها بالدعم المستمر لرياضة الجولف للسيدات، وصرّحت قائلة: "لقد غيرت سلسلة بطولات أرامكو للفرق المشهد العام لرياضة الجولف للسيدات، وأنا دائمًا متحمّسة للمشاركة في أي حدث ضمن الحدث العالمي. وأعتقد أن هذه الشراكات سترتقي بالسلسلة إلى مستويات جديدة، وأتطلع لرؤية تأثيرها على رياضات السيدات في المستقبل القريب".