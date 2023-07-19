شراكة استراتيجية بين سلسلة بطولات أرامكو للفرق ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار واستمرار رعاية صندوق الاستثمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق "ATS" التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "FII Institute"، تهدف إلى تحديث مفهوم المشهد الرياضي من خلال الجمع بين تأثير الرياضة ورجال الأعمال والشركات، ودفع هذا الحدث العالمي ليتبوأ قيادة رياضة الجولف النسائية من خلال تيسير الفرص الاستثمارية.

وتسعى سلسلة بطولات أرامكو للفرق للانتقال بالبطولة إلى أبعاد جديدة من خلال شراكتها مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حيث تتمتّع رياضة الجولف بشعبية كبيرة حول العالم، وتحظى باهتمام شخصيات إدارية وقيادية في شتّى قطاعات الأعمال؛ حيث يُعدّ هذا الحدث فرصة فريدة من نوعها للتواصل والاستفادة من تأثير رياضة الجولف ودورها في بناء العلاقات المؤسساتية.