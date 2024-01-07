رالي داكار السعودية 2024 .. الترتيب العام يبدأ الدوران.. صدارة السيارات إسبانية.. والوصافة سعودية

وخطف الفرنسي بيترهانسيل سائق فريق "أودي"، والمتوج 14 مرة بلقب الرالي، صدارة هذه المرحلة في فئة السيارات، محرزاً فوزه رقم 50 في هذه الفئة خلال منافسات الرالي، ومتقدماً على مواطنه سيباستيان لوب سائق فريق "برودرايف"، بفارق 29 ثانية، تبعه الأمريكي سيث كونتيرو سائق فريق "تويوتا غازو" في المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن المتصدر، فيما حلّ ناصر العطية سائق "برودرايف" رابعاً، بفارق 6 دقائق و11 ثانية، ومن خلفه السعودي يزيد الراجحي، بواقع 7 دقائق و11 ثانية.