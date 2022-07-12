كارلوس إدواردو ينضم إلى بوتافوجو البرازيلي لمدة عامين

ويعود اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى الدوري البرازيلي بعد مسيرة حافلة استمرت نحو 12 عامًا تنقل فيها بين أندية أوروبية وخليجية، حيث خاض آخر مباراة له في الملاعب البرازيلية إلى 30 أكتوبر 2010، وكانت بشعار فريق جريميو أمام كروزيرو، التي خسرها فريقه بنتيجة 0-2، ضمن الجولة 32 من الدوري البرازيلي، وبعدها انتقل إلى نادي اشتوريل برايا البرتغالي بنظام الإعارة، ومن ثم تنتقل بين ناديي بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، وفي صيف عام 2015 انضم إلى صفوف الفريق الهلال، ليبدأ مسيرة مميزة أسهم من خلالها مع زملائه في قيادة الفريق إلى 9 ألقاب محلية وقارية أبرزها دوري أبطال آسيا 2019.