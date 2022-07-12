كارلوس إدواردو ينضم إلى بوتافوجو البرازيلي لمدة عامين

انضم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي لمدة عامين تنتهي في 2024.
ونشر بوتافوجو البرازيلي مقطعًا مرئيًا عبر حسابه في "تويتر" يرحب فيه بلاعب أهلي جدة والهلال السابق، مضيفًا أن عقد اللاعب الملقب بـ "السوبر" يمتد حتى 2024.
وانتقل إدواردو 32 عامًا إلى بوتافوجو بعد نهاية عقده مع الأهلي، ليصبح بذلك أول الراحلين رسميًا عن صفوف الفريق الجداوي، عقب هبوطه إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
ويعود اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى الدوري البرازيلي بعد مسيرة حافلة استمرت نحو 12 عامًا تنقل فيها بين أندية أوروبية وخليجية، حيث خاض آخر مباراة له في الملاعب البرازيلية إلى 30 أكتوبر 2010، وكانت بشعار فريق جريميو أمام كروزيرو، التي خسرها فريقه بنتيجة 0-2، ضمن الجولة 32 من الدوري البرازيلي، وبعدها انتقل إلى نادي اشتوريل برايا البرتغالي بنظام الإعارة، ومن ثم تنتقل بين ناديي بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، وفي صيف عام 2015 انضم إلى صفوف الفريق الهلال، ليبدأ مسيرة مميزة أسهم من خلالها مع زملائه في قيادة الفريق إلى 9 ألقاب محلية وقارية أبرزها دوري أبطال آسيا 2019.
وخاض اللاعب تجربة احترافية جديدة في الملاعب الخليجية بعد نهاية عقده مع الهلال، حيث التحق بفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي منتصف عام 2020، وفي يناير 2022 عاد مجددًا إلى الملاعب السعودية عبر بوابة الأهلي في تجربة قصيرة لم تكن نهايتها سعيدة بعد هبوط الفريق من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.