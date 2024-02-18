التايلاندية "تافاتاناكيت" تُتوَّج بلقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة

وعودة إلى المنافسات الختامية فقد شهدت تحديًا كبيرًا بين اللاعبات اللاتي تنافسن على المراكز والألقاب إلا أن نافاتاناكيت حرصت على أن تحافظ على هدوئها دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسات، وسجلت "إيجل" في الحفرة الخامسة؛ ما جعلها تبتعد بالصدارة عن أقرب منافسيها إستر هينسيليت وتشارلي هال، وتضمن الفوز باللقب.