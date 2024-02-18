التايلاندية "تافاتاناكيت" تُتوَّج بلقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة

تُوِّجت التايلاندية باتي تافاتاناكيت بلقب بطولة أرامكو السعودية الدولية للجولف المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي اختُتمت منافساتها في نادي الرياض للجولف.
وتمكنت تافاتاناكيت من تصدُّر منافسات البطولة على مدار أربعة أيام، شهدت الكثير من التحدي والمتعة، وكانت التايلاندية بارتي كانت الأقرب إلى الفوز، وقدمت نفسها كبطلة جديدة للبطولة.
وبلغت قيمة الجائزة الأولى 750 ألف دولار، فيما بلغت قيمة جوائز البطولة ٥ ملايين دولار، وهي الأكبر في الجولات الاحترافية الأوروبية للسيدات، وجاءت بقيمة الجوائز نفسها المُقدَّمة لبطولات الرجال.
وعودة إلى المنافسات الختامية فقد شهدت تحديًا كبيرًا بين اللاعبات اللاتي تنافسن على المراكز والألقاب إلا أن نافاتاناكيت حرصت على أن تحافظ على هدوئها دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسات، وسجلت "إيجل" في الحفرة الخامسة؛ ما جعلها تبتعد بالصدارة عن أقرب منافسيها إستر هينسيليت وتشارلي هال، وتضمن الفوز باللقب.
وعقب الفوز قالت تافاتاناكيت: "لقد كان الأمر صعبًا حقًّا. واجهت الكثير من التحديات، لكن هذا الأمر منحني القوة؛ إذ كنت أدرك أنه عليَّ عدم النظر إلى الخلف. استمتعت بكل الأوقات، وكنت أقول لنفسي يجب عليَّ أن أستمتع. وأنا ممتنة لكل اللحظات التي توجتني بطلة".
وفي سياق متصل تابعت الألمانية إستر هاينسليت نحو تسجيل سبعة تحت المعدل؛ إذ جمعت في اليوم الثالث 65 نقطة بثلاثة أقل من المستوى عن اليوم الأخير، وحلت في المركز الثاني، وفازت بجائزة قدرها 450 ألف دولار.
وحلت في المركز الثالث اليابانية منامي كاتسو، التي سجلت في هذه البطولة أول فوز احترافي لها، وظهرت بمستوى جيد مقارنة مع الأسماء الكبيرة الموجودة في البطولة.
وفي هذه الأثناء، لم تتمكن الإنجليزية تشارلي هال من الاستفادة من النتيجة التي سجلتها في اليوم الثالث، واكتفت بحصولها على المركز الرابع.
وعلى مدار أيام البطولة شهدت المنافسات حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من عشاق لعبة الجولف، الذين حرصوا على الاستمتاع بأداء نجمات البطولة في نادي الرياض للجولف.