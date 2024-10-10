بعد الخسارة أمام اليابان بثنائية "مانشيني": لاعبو الأخضر قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا

وأوضح مانشيني أن لاعبي المنتخب السعودي قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا، ولكن الخصم لم يخلق الكثير من الفرص مما منعهم من التسجيل، مشيراً إلى أن المنتخب الياباني هو المرشح الأكبر لتصدر المجموعة منذ بدايتها وأنه يسعى لمنافسة أستراليا على المركز الثاني.