بعد الخسارة أمام اليابان بثنائية "مانشيني": لاعبو الأخضر قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا

أكد مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة المنتخب السعودي ونظيره الياباني، أن بعض لاعبي الفريق فقدوا الأداء البدني ما تسبب في فقدان التركيز خلال الهدف الثاني.
وأوضح مانشيني أن لاعبي المنتخب السعودي قدموا مباراة جيدة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا، ولكن الخصم لم يخلق الكثير من الفرص مما منعهم من التسجيل، مشيراً إلى أن المنتخب الياباني هو المرشح الأكبر لتصدر المجموعة منذ بدايتها وأنه يسعى لمنافسة أستراليا على المركز الثاني.
وأشار مانشيني إلى أنه خلال السنوات الماضية كان وضع المنتخب السعودي مختلفاً بوجود لاعبين أصغر ويلعبون بشكل مستمر ويملكون إمكانات عالية.