دورة الألعاب السعودية 2022.. سيدات الهلال يتوجن بذهبية كرة الطائرة

تُوج نادي الهلال بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة للسيدات بعد تغلبه على نظيره الاتفاق بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية والتي أقيمت اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.