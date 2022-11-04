دورة الألعاب السعودية 2022.. سيدات الهلال يتوجن بذهبية كرة الطائرة

تُوج نادي الهلال بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة للسيدات بعد تغلبه على نظيره الاتفاق بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية والتي أقيمت اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر الجاري.
وحصل فريق العنقاء على المركز الثالث بفوزه على نادي الفيصلي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
ونال نادي الهلال مليون ريال قيمة الجائزة المرصودة من قبل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2022، وحصل نادي الاتفاق على 300 ألف ريال قيمة جائزة المركز الثاني، فيما نال فريق العنقاء 100 ألف ريال جائزة المركز الثالث.